«С утра «тряхнет»: Глоба срочно предупредил людей 11 июля

Астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, на новой неделе июля, с 10 по 16 числа, прогнозирует хаос в делах, финансах, общественных вопросах. Непростая семидневка в начале периода будет насыщена событиями «с двойным дном». 11 июля следует быть внимательнее.