ХОРОША! ⟩ 65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника

65-летняя американская актриса Шэрон Стоун разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в цельном купальнике кораллового цвета.
Знаменитость позирует дома на кухне возле открытого холодильника. Пляжный образ актриса дополнила массивными украшениями.
«Счастливого лета», – подписала фото актриса.
Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года. Она – обладательница премий «Золотой глобус» и «Эмми», номинировалась на премию «Оскар». Наиболее известные фильмы с ее участием – «Основной инстинкт», «Кровь и песок», «Ножницы», «Дьяволицы», «Глория», «Игры богов».
В начале ноября 2022 года Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль, но не указала ее локализацию, пишет gordonua.com.