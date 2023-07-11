ХОРОША! ⟩ 65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника

Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года. Она – обладательница премий «Золотой глобус» и «Эмми», номинировалась на премию «Оскар». Наиболее известные фильмы с ее участием – «Основной инстинкт», «Кровь и песок», «Ножницы», «Дьяволицы», «Глория», «Игры богов».