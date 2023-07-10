ВИДЕО ⟩ Фанаты крабовых палочек отказались от них, увидев, как и из чего они сделаны

При этом образуется густое липкое вещество, напоминающее обойный клей или глину как по консистенции, так и по цвету. Это подается в машину для производства длинной одинарной полосы. Затем эти полоски скручивают вместе, словно делая веревку, которую затем измельчают, чтобы создать текстуру краба или лобстера.

Крабовое мясо проходит ряд процессов, прежде чем окрашивается в красный и белый цвета. Кусочки нарезаются до нужной длины, и все готово.

Некоторых зрителей не очень порадовал процесс изготовления крабовых палочек. Пользователи отказались от них, увидев, как и из чего они сделаны. Об этом они написали в комментариях.