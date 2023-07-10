Врач-сомнолог объяснил, почему не стоит спать на белом постельном белье

В конце концов, во всех больницах исключительно такое, как известно. Однако врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук Роман Бурунов не советует спать на белом белье и, разумеется, обосновывает свою позицию с научной точки зрения.

«Лучше избегать белого постельного белья. Потому что, если в спальне не очень темно, от него отражается свет. Это создает дополнительную световую нагрузку - фотоны света попадают в глаза даже через закрытые веки и подавляют продукцию мелатонина», - говорит специалист.

По словам эксперта, выбор белья должен быть спокойных, пастельных тонов: бледно-оливковый, приглушенно-коричневый, серый. Также доктор Бузунов советует избегать кричащих оттенков и принтов: «Это раздражает зрительный анализатор, возбуждает мозг. Как следствие, вы будете хуже засыпать».