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Эстонская модель с мировым именем Кармен Педару призналась, что целовалась с известной женщиной

Limon.ee
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Кармен Педару
Кармен Педару Фото: MJ Models

«Когда я была молода, я слишком много пила и не вела себя нормально. Кажется, я даже танцевала на столе в ночном клубе», - рассказала эстонская супермодель Кармен Педару в утренней программе Sky Plus «Детектор лжи».

В утренней программе «Детектор лжи» радио Sky Plus гостьей стала всегда стильная и обаятельная супермодель Кармен Педару, которой пришлось ответить на несколько увлекательных вопросов.

Ведущие поинтересовались, выкидывали ли нашу местную модель из стриптиз-клуба посреди ночи, на что Педару ответила утвердительно: «Кажется, я танцевала на столе, не знаю, что еще я там делала. Кажется, это было в Лондоне».

Всемирно известная супермодель тоже «гуглила» себя, но только для того, чтобы просто показать людям фотографию. Больше всего Педару гордится фотосессией, в которой она позировала со змеей.

«Я даже не знала, что змея нужна для съемки. Заказчик сказал мне об этом только после того, как мне сделали макияж и прическу - они просто не решились сказать заранее, - говорит она, отмечая, что к концу съемки змея была в стрессе. - Но в какой-то момент я не смогла контролировать змею, и она хотела меня задушить».

Педару рассказала, что целовалась с международной знаменитостью. «Но я не скажу, с кем», - загадочно ответила Педару, добавив, что это была женщина.

На вопрос, видела ли супермодель когда-нибудь призрака, она ответила утвердительно: «Да. Да. Я не знаю, был ли это призрак или нет. Я живу на улице Пагари, в доме, где было КГБ. Когда я только переехала туда, я почувствовала, что там что-то есть», - говорит Педару, поясняя, что пережитое ее очень напугало.

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