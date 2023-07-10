ГОЛЫЙ ИЛИ НЕТ? ⟩ Эстонский рэпер Томми Кэш своим видом привел в экстаз публику на модном показе в Париже

Рэпер, модельер, танцор и возмутитель спокойствия Томми Кэш в очередной раз приковал к себе больше внимания, чем модели, представляющие новую коллекцию одежды на модном показе в Париже.

В качестве социально-критического и сатирического хода Томми Кэш надел экстравагантный пиджак, имитирующий обнаженное мужское тело, сидя в зале на показе дизайнера Жана Поля Готье. На пиджаке были сымитированы и соски, и пресс, и мускулистые бицепсы. На первый взгляд, Кэш был голым, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это такой костюм с иллюзией. Под «голый» пиджак рэпер надел белую рубашку и черный галстук.

Конечно, видео эстонского рэпера собрало множество лайков в Инстаграме. Он также съел большую банку протеинового порошка с помощью мерной чашки и угостил сидящую рядом американского блогера Эмму Чемберлен, сделал гимнастику с красной резинкой и упражнения с гантелями. Словом, перетянул на себя внимание всех.