Эстонский рэпер Томми Кэш, известный своими яркими и модными выходками, пришел на показ мод в Париже в весьма экстравагантном костюме, пишет naine.postimees.ee.
ГОЛЫЙ ИЛИ НЕТ? ⟩ Эстонский рэпер Томми Кэш своим видом привел в экстаз публику на модном показе в Париже
Рэпер, модельер, танцор и возмутитель спокойствия Томми Кэш в очередной раз приковал к себе больше внимания, чем модели, представляющие новую коллекцию одежды на модном показе в Париже.
В качестве социально-критического и сатирического хода Томми Кэш надел экстравагантный пиджак, имитирующий обнаженное мужское тело, сидя в зале на показе дизайнера Жана Поля Готье. На пиджаке были сымитированы и соски, и пресс, и мускулистые бицепсы. На первый взгляд, Кэш был голым, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это такой костюм с иллюзией. Под «голый» пиджак рэпер надел белую рубашку и черный галстук.
Конечно, видео эстонского рэпера собрало множество лайков в Инстаграме. Он также съел большую банку протеинового порошка с помощью мерной чашки и угостил сидящую рядом американского блогера Эмму Чемберлен, сделал гимнастику с красной резинкой и упражнения с гантелями. Словом, перетянул на себя внимание всех.
Комментаторы были настроены по-разному. Были и те, кто счел Кэша абсолютным гением, но были и те, кто возмущался, что этот человек украл шоу и вел себя не так, как подобает людям, пишелдним на модное дефиле. «Это как-то некрасиво - привлекать к себе внимание на чужих показах», - в таком мнении сошлись многие.