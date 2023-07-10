Диана Гурцкая появилась на публике впервые после похорон мужа

Диана Гурцкая нашла в себе силы обратиться к поклонникам. Первое появление певицы на публики после похорон мужа Петра Кучеренко произвело на многих сильное впечатление.
Смерть супруга стала для Дианы Гурцкой ужасающим ударом. Артистка с трудом справляется с болью потери и долгое время просто отказывалась от любой коммуникации с внешним миром, принимая поддержку лишь от членов семьи. И вот, певица впервые со дня похорон супруга решилась на публичное заявление.
Случилось это в рамках завершившегося второго сезона шоу «Две звезды. Отцы и дети», в котором Диана принимала участие вместе с сыном Константином. Напомним, что после семейной трагедии они отказались от дальнейшего участия. Вместе с наследником Гурцкая записала видеообращение к зрителям, показанное в финале шоу на федеральном канале.
«Из-за нашей большой семейной утраты, мы не смогли продолжить участие в проекте, но мы чувствовали вашу поддержку даже на расстоянии. Для нас с Костей приятно и важно, что наше выступление оценили телезрители. Мы благодарим за то, что в такой тяжелый момент для нашей семьи, вы поддержали нас», – сказала Диана.
После похорон супруга, знаменитость почти не выходила из дома, чуть ли не ежедневно ездила на кладбище и ходили даже слухи, что находясь дома Гурцкая просто не встает с постели – нет сил. Муж Дианы замглавы Минобрнауки РФ Петр Кучеренко умер 20 мая, возвращаясь из командировки на Кубу. Ему было 46 лет.