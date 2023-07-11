Гороскоп на 11 июля 2023 года для всех знаков Зодиака

Лев. Где-то в глубине души у Льва проснется диктатор. Быть может, это будет не самый большой диктатор в мире, тем не менее, спорить с ним в этот день окажется не только бесполезно, но и опасно – можно нарваться. Впрочем, сам себя при этом Лев склонен будет видеть отнюдь не диктатором, а мудрым руководителем, которому просто не надо перечить – ни в чем и никогда.

Дева. Деве лучше всего посвятить свободное время занятию каким-нибудь фитнесом или спортом: подобные мероприятия обещают пройти с пользой не только для тела, но и для души. К тому же именно в спортзалах очень вероятны встречи, которые могут обернуться для Девы интересным и перспективным знакомством. Ну а то, что для фигуры такие занятия полезны, – это уж само собой.

Весы. Весы проведут день в соответствии с правилом: «Если враг не сдается, с ним не церемонятся. А если врага нет, его стоило бы придумать». Иными словами, Весы будут настроены на войну – желательно маленькую и победоносную. Проблема лишь в том, что маленькая война, затеянная Весами, очень даже может стать большой и не факт что победоносной. Так может, и не стоит ее начинать?