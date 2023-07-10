КОНКУРЕНТ ВОЛОЧКОВОЙ ⟩ Эстонский стилист Женя Фокин надел балетную пачку и исполнил «Умирающего лебедя»

Женя - человек смелый и не боится показывать себя народу в необычном виде. Балетная пачка на Фокине выглядит довольно органично, а па, которые выделывает он на видео, заставляют задуматься: а не планирует ли стилист податься в балеруны?

Фокин рекламирует летний фестиваль SUME, который пройдет 29-30 июля в парке Кадриорг - с международными исполнителями, богатым вкусом и впечатлениями, и разыгрывает два билета с корзиной для пикника!

На первом фото Женя выглядит почти как Волочкова, готовящаяся сесть на свой знаменитый шпагат: он раздвинул ноги, прикрыв причинное место белоснежной балетной пачкой. На других видео Женя танцует, показывая свои тренированные мускулистые ноги и совершая, может быть, батман тандю, может, жете, может, левэ, изображая танец бессмертной Анны Павловой «Умирающий лебедь», - профессионалы разберутся.