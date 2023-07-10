Многие финские семьи отказываются от летнего отпуска: денег нет даже для поездки в Эстонию

«Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком уже 10 месяцев, поэтому доходы моей семьи уже почти год значительно ниже. Просто жить теперь так дорого, что даже мои сбережения уже не помогают. Во время летних каникул ночуем в палатках, потому что гостиница стоит слишком дорого. И мы не ездим далеко, потому что топливо дорогое. А ездить на общественном транспорте (2 взрослых и 3 детей) становится слишком дорого, даже несмотря на то, что это более экологичный вариант», - жалуется 37-летняя женщина из Колари.