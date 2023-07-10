Многие финские семьи отказываются от летнего отпуска: денег нет даже для поездки в Эстонию

Рост цен и удорожание жизни сказываются на планах многих людей на лето. Путешествия, проживание, рестораны и развлечения стоят дороже, чем раньше, что вынуждает некоторых людей менять планы или вовсе отказываться от отпуска, пишет издание Eestinen со ссылкой на Yle.
Журналисты спросили финнов, как отразится рост цен на отпускных бюджетах. Многие согласились с тем, что рост цен влияет на планы на отпуск и решения о покупках.
Из-за детей некоторые семьи хотят устроить себе более дешевый летний отпуск, а другие вынуждены отказаться от отдыха вообще.
«Мы не совершаем дальних поездок на машине, потому что топливо очень дорогое. Хотелось бы съездить в Лапландию, но это невозможно. Мы не водим детей в парк аттракционов, потому что билеты и еда стоят слишком дорого. Мы также планировали поездку в Эстонию, но она была отменена из-за дороговизны», - говорит 49-летняя жительница Финляндии (Пирканмаа).
«С шестью детьми мы не можем позволить себе никаких летних каникул», - говорит 35-летняя жительница Финляндии (Миккели).
«О путешествиях, кино или летних развлечениях, а также о платных занятиях спортом не может быть и речи из-за дороговизны. Приходится отказываться от того, что обычно хочется делать летом. В это время я сижу дома и гуляю в лесу», - жалуется другая 35 летняя жительница Финляндии (Пирканмаа).
36-летняя мать из Хювинкяа говорит, что экономическая ситуация сильно повлияла на планы ее семьи на отпуск. Она говорит на условиях анонимности, поскольку ее поселок слишком маленький, а ситуация деликатная.
В семье двое взрослых, двое детей школьного возраста и двое детей детсадовского возраста. Отец учится, поэтому в настоящее время работает только один из взрослых. Однако отец не получает стипендию на обучение или кредит, стипендия Kela уже израсходована на предыдущую учебу.
Моя чистая зарплата составляет около 1900 евро в месяц, мы получаем детское пособие в размере чуть менее 500 евро в месяц, так что у нас на всё около 2400 евро в месяц. На эту сумму мы должны оплачивать все счета, ипотеку с растущими процентами, электричество и другие повседневные расходы, так что остается совсем немного», - говорит жительница Финляндии.
Семья перешла на более дешевые продукты.
«Нужно очень хорошо взвесить, что вы можете себе позволить. Например, только посещение бассейна обходится семье нашего размера в несколько дней питания, а естественных водоемов поблизости нет», - говорит мать семьи.
Аналогичный опыт есть и у других.
«Не получается выезжать куда-то, даже путешествия по родной стране пришлось прекратить. Также невозможно готовить здоровую пищу, устраивать вечеринки или водить детей в парки развлечений. Приходится жить от зарплаты до зарплаты и каждый день думать о том, на что хватит денег», - 36-летняя жительница из города Хамина.
«Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком уже 10 месяцев, поэтому доходы моей семьи уже почти год значительно ниже. Просто жить теперь так дорого, что даже мои сбережения уже не помогают. Во время летних каникул ночуем в палатках, потому что гостиница стоит слишком дорого. И мы не ездим далеко, потому что топливо дорогое. А ездить на общественном транспорте (2 взрослых и 3 детей) становится слишком дорого, даже несмотря на то, что это более экологичный вариант», - жалуется 37-летняя женщина из Колари.
Семья из Хювинкяа много времени проводит вместе: играют в настольные и карточные игры, много читают детям, во дворе стоит палатка с бассейном. У родителей тоже есть музейные карты, так что посещение многих мест обходится дешевле.
«Дети очень довольны, им очень нравятся прогулки на природе. Мы берем с собой еду и наслаждаемся ей на природе», - говорит мать семейства.
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