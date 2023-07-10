Как похудела Алла Пугачева: секретная диета звезды

Выяснилось, что по совету Кристины Орбакайте Алла Пугачева придерживается бессолевой диеты. Певица признается, что очень любит всё соленое, но отказалась от любимых блюд ради безупречной фигуры, пишет novochag.ru.

Кроме того, Алла Борисовна перестала есть на ночь и полностью исключила из рациона хлеб. Зато стала чаще есть легкие овощные супы, запеченную в фольге рыбу и гречку. Близкие признаются, что диета Аллы Пугачевой включает и такой рецепт: гречку нужно с вечера замочить, добавить ложку растительного масла, немного сахара и соли, потом залить кипятком и укутать в полотенце. На следующий день можно устроить разгрузочный день на гречке.

Еще один секрет похудения Аллы Пугачевой - это правильный режим дня. Врачи посоветовали ей ложиться спать до 23.00. Благодаря этому налаживается обмен веществ, а аппетит заметно снижается, ведь организму не нужно компенсировать недостаток сна при помощи жирной и сладкой пищи.

И хотя диета Аллы Пугачевой довольно строга, певица говорит, что за праздничным столом вполне может позволяет себе любимые блюда, а за компанию с друзьями может съесть и кусок торта. Но после этого непременно устраивает себе разгрузочный день.

Травяная диета Аллы Пугачевой

За время творческой карьеры звезда несколько раз сбрасывала и снова набирала вес. Как именно похудела Алла Пугачева? Ей приписывают изобретение «травяной диеты», основа которой - кефирный коктейль.

Чтобы его приготовить, нужно 1,5 литра нежирного кефира, свежие огурцы и любая зелень по вкусу.

Кефир смешать с порезанной зеленью укропа, петрушки, кинзы, добавить измельченный на терке огурец.