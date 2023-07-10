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Волочкова в спальне оголилась снизу и показала всем свое достоинство

Limon.ee
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Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова Фото: Sergei Karpukhin

Балерина любит, когда ее гордостью любуются.

Анастасия Волочкова регулярно демонстрирует свою самую любимую часть тела, благодаря которой прославилась – ноги. Причем, не обязательно это шпагат – стройные длинные конечности артистка может представить красиво в любой обстановке.

Ноги Волочковой
Ноги Волочковой Фото: скриншот

На этот раз Волочкова позировала себе в спальне. Едва проснувшись, артистка потянулась, но не руками, как это делают все, а ногами вверх. Оголившийся низ она запечатлела на фото и опубликовала в Сети. Таким запомнилось одно воскресное утро балерины.

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