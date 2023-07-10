Путинист Киркоров возмутил появлением на вечеринке Dolce & Gabbana и похвастался, как Дольче пожал ему руку

Мероприятие прошло в Италии. И на вечеринку, которую устроили в честь выхода новой линейки украшений Alta Gioielleria, неожиданно пригласили путиниста Филиппа Киркорова, который поддерживает войну в Украине и восхваляет российских оккупантов, которые убивают невинных людей.

В частности, путинист даже в Instagram-stories похвастался, как модельер Доменико Дольче пожал ему руку.

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Как ожидалось, в комментариях пользователи возмутились из-за такого гостя на вечеринке Dolce & Gabbana. Пользователи попросили объяснить, как певец, который открыто поддерживает войну и находится под санкциями, может посещать такие мероприятия.

«Могли бы вы или ваша команда объяснить, как так, что Филиппа Киркорова, подсанкционное лицо в Украине и открытого сторонника вторжения России в Украину, пригласили на ваше мероприятие? Как он пожимает вам руку? Разве вы и ваш бренд не имеете никаких моральных принципов или обязанностей?» – возмутились пользователи в Сети.

Фото: скриншот

Пока у Dolce & Gabbana не давали никаких комментариев. Однако ранее бренд уже попадал в скандал из-за Филиппа Киркорова. Дом моды продолжил сотрудничество с поддерживающим войну певцом и выпускал с ним общую рекламу, за что получил волну хейта. Что касается самого Киркорова, то он хвастался российским пропагандистам, что разорвал все связи с Dolce & Gabbana и послал модельеров, ведь возмутился, что те якобы «неправильно ведут себя в их стране». Однако от вечеринок и показов путинист не торопится отказываться.