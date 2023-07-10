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НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ! ⟩ Эстонка 24 года назад похоронила отца, но на днях ей позвонил нотариус и ошарашил...

Кристийна Рейманд
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Завещание. Снимок иллюстративный.
Завещание. Снимок иллюстративный. Фото: Burdun Iliya/Shutterstock

«В течение 24 лет нотариус якобы не мог до меня дозвониться», - рассказывает Кирке (имя изменено, известно редакции). Некоторое время назад с ней связался нотариус, который сообщил, что отец Кирке, умерший почти четверть века назад, оставил ей наследство.

«Ну, это действительно невероятный случай, когда ты давно похоронил своих родителей, и вдруг тебе звонят и говорят: «Приветствую вас, примите наследство», - говорит жительница Таллинна, пишет Elu24.

Отец Кирке умер в 1999 году. «Через 24 с половиной года я получила его наследство», - рассказывает она 6 июля. В него входили деньги на банковском счете и ценные бумаги.

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