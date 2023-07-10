НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ! ⟩ Эстонка 24 года назад похоронила отца, но на днях ей позвонил нотариус и ошарашил...

«В течение 24 лет нотариус якобы не мог до меня дозвониться», - рассказывает Кирке (имя изменено, известно редакции). Некоторое время назад с ней связался нотариус, который сообщил, что отец Кирке, умерший почти четверть века назад, оставил ей наследство.