Русские свадьбы и праздники в начале так называемых «десятых» в Эстонии были совершенно другими. Изменения происходят почти каждый год, их не остановить, любое событие мирового масштаба тоже оставляет свой отпечаток. Что больше всего удивило меня за 13 лет работы тамадой в нашей стране?
Ведущий Эдгар Гергель о русских свадьбах и праздниках в Эстонии: хит «Белые розы» вечен, но выпускники перешли на «Бутырку»
«Белые розы» против «Бутырки»
Из вечного на наших праздниках только «Белые розы». Под эту песню танцевали всегда. После смерти Юрия Шатунова несколько месяцев был невероятный спрос на его песни, на одной свадьбе могли заказать этот хит до пяти раз, сейчас публика немного сбавила обороты, и реагирует на песни покойного артиста неоднозначно. Кто-то плачет, слыша знакомые ноты, кто-то по привычке выходит на танцпол, но стало больше тех, кого не заводит даже такая музыка. Чего же хотят гости на современных праздниках?
Когда открываешь плейлист для девятиклассников, там можно найти те песни, про которые родители скажут: «Вот в наше время была музыка, не то что сейчас!» Но уже третий год подряд в заказах выпускников среди песен а-ля «Я буду тебя тр**ать» можно встретить «Бутырку» с хитом «Запахло весной» или Виктора Цоя.
Восточные танцы и кража невесты
Какой праздник в 2010 году без восточных танцев? Наверное, до 2015 года это было очень стильно, модно и молодежно. Клиенты часто спрашивали, нет ли у меня кого на примете, чтобы станцевали восточные танцы на их празднике. В моем списке чудесных коллег в то время была и танцовщица со змеями, и со свечами на голове, и просто любительница танца живота, и очень часто их заказывали. Буквально каждый третий праздник.
С 2010 по 2015 год, может чуть дольше, невест воровали почти на каждой русской свадьбе, да даже на эстонских. Приходили гости с горящими глазами и сами заявляли: «Мы украли невесту, хотим выкуп!» И тогда я начинал включать фантазию, и давал гостям задание, чтобы невесту вернули как можно скорее. Чаще всего свидетеля наряжали в танцовщицу восточного танца - накладная грудь, специальный наряд, и он должен был завести публику. Если получалось - невесту отдавали, если нет, на помощь приходила свидетельница.
В последние годы я даже стал забывать, что такое кража невесты. Потому что еще до пандемии коронавируса невесты стали отказываться от этой традиции. И сами просили друзей, чтобы те их не воровали.
Бросание букета и подвязки всё еще остается популярным. Иногда молодожены включают свой креатив, и прячут букет, например, в ящиках с номерами, привязывают веревочки, но подвязку чаще всего просто бросают.
Конкурсы со смартфонами
После того, как смартфоны и социальные сети плотно вошли в нашу жизнь, ведущие постоянно находятся в процессе раздумий, какие конкурсы с телефонами провести, чтобы хоть немного отвлечь гостей от социальных сетей на время праздника. В последние годы молодожены, родители выпускников и юбиляры довольно часто приходят с предложением: «А давайте проведем викторину Kahoot, все будут отвечать со своих смартфонов». Если в ресторане или банкетном зале есть большой экран, который можно подключить к компьютеру, то такую викторину очень легко провести.
Если публика жаждет более активных конкурсов, то уже несколько лет очень популярен конкурс селфи. Когда гостям надо сфотографироваться с другими гостями, которые наиболее подходят под описание от ведущего. Так и смартфоны идут в ход, и гостям весело, потому что участвуют почти все, так еще и много снимков остается на память.
Иллюзионисты пришли на смену танцовщицам восточных танцев
Честно признаюсь, давно не слышал, чтобы кто-то хотел на свой праздник танцовщицу восточных танцев, на смену им пришли волшебники, иллюзионисты, фокусники. Программы были на любой вкус и кошелек. И с появляющимися кроликами, и с левитацией, и с огненным шоу. В конце «десятых» был пик популярности волшебников. По пятницам и субботам у самых топовых могло быть по 4-5 заказов за день. Но поскольку наша страна не такая большая, здесь сложнее быть фокусником, потому что программу нужно постоянно менять и совершенствовать, а это требует постоянных финансовых вложений.
Несмотря на это, иллюзионисты ценятся до сих пор. Их по-прежнему заказывают на праздники.
Танцующие мишки, учителя танцев и шоу мыльных пузырей
На смену восточным танцам и частично иллюзионистам пришли новые конкуренты - различные шоу. От мыльных пузырей до учителя танцев. Действительно, некоторые хотят, чтобы гости подвигались, и приглашают преподавателей сальсы, бачаты, кизомбы на праздник. Тренер под жаркие ритмы учит гостей простым танцевальным движениям, а они радостно повторяют.
Трендом последнего года являются танцующие ростовые куклы в виде медведей и других мультипликационных героев, которые приходят под веселую музыку на праздник и приглашают молодоженов или юбиляров на танцпол. Но это далеко не всё. Часто на праздники сейчас приглашают и живых музыкантов, и акробатов,
Фотобудки вместо видеографов и фотографов
Если на крупных вечеринках фотобоксы начали появляться где-то уже в 2014 году, то на свадьбах, праздниках и выпускных особенно часто я стал их видеть в последние 3-4 года. Вероятно, они немного забрали работу у фотографов, потому что снимки готовы сразу, и не нужно ждать их месяцами.
Но что касается работы видеографов, то сейчас очень популярна услуга снятия видео, которое готово в тот же день. Снимается в начале праздника, каждый гость говорит какое-то поздравление, потом видеооператор это шуточно монтирует и видеоролик показывается на большом экране при гостях.
Наши свадьбы и праздники становятся более европейскими
В последнее время мне кажется, что всё идет к тому, что заказчики хотят какого-то мини-концерта на своем мероприятии, где будут и артисты, и ведущий, и музыка, и фотобудка. Для тамады это значит, что он становится конферансье, который больше объявляет выступающих гостей, рассказывает о программе и говорит теплые слова в адрес молодоженов или героев торжества. Меньше делает веселых конкурсов, не проводит выкуп невесты, а только направляет и подбадривает.