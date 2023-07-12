Ведущий Эдгар Гергель о русских свадьбах и праздниках в Эстонии: хит «Белые розы» вечен, но выпускники перешли на «Бутырку»

«Белые розы» против «Бутырки»

Из вечного на наших праздниках только «Белые розы». Под эту песню танцевали всегда. После смерти Юрия Шатунова несколько месяцев был невероятный спрос на его песни, на одной свадьбе могли заказать этот хит до пяти раз, сейчас публика немного сбавила обороты, и реагирует на песни покойного артиста неоднозначно. Кто-то плачет, слыша знакомые ноты, кто-то по привычке выходит на танцпол, но стало больше тех, кого не заводит даже такая музыка. Чего же хотят гости на современных праздниках?

Последний концерт Юрия Шатунова в Таллинне в 2020 году Фото: Mihkel Maripuu

Когда открываешь плейлист для девятиклассников, там можно найти те песни, про которые родители скажут: «Вот в наше время была музыка, не то что сейчас!» Но уже третий год подряд в заказах выпускников среди песен а-ля «Я буду тебя тр**ать» можно встретить «Бутырку» с хитом «Запахло весной» или Виктора Цоя.

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