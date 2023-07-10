ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Никогда не догадаетесь! Водители каких автомобилей дольше других выдерживают в постели

Как выяснилось, водители Volvo могут продержаться в постели целых 17 минут. За ними следуют обладатели Toyota с 14 минутами, Renault с 13 минутами и Volkswagen с 12 минутами.

Самыми слабыми в сексе оказались... водители BMW, их половой акт в среднем длится очень мало - всего 3 минуты. Далее следуют обладатели Škoda - 5 минут, Mercedes - 7 минут и Fiat/Porsche - 8 минут.

Издание пишет, что самый известный обладатель автомобиля марки Volvo - актер и дамский угодник Леонардо Ди Каприо.

Для 41-летнего Крейга Харрисона, ИТ-консультанта из Западного Сассекса, это не стало неожиданностью.

Он сказал: «Моим первым автомобилем был Volvo S60. На девушек это не произвело впечатления - но на меня произвело!»

30-летний геодезист Дональд Поттер из Сент-Олбанса заявил, что его BMW 3-й серии - это «символ статуса», а не «секс-символ».

Он сказал: «Мне нравится моя 3-я серия, но я рассматриваю ее скорее как символ статуса, чем как секс-символ или рекламу моей мужской силы».

Сайт знакомств Illicit Encounters, опросивший 2 тысячи женщин, подвел итог: «Мужчины за рулем BMW, похоже, стремятся к скорости даже в спальне, в то время как те, кто сидит за рулем Volvo, более неторопливы и выдержанны».

«Важно помнить, что отличный секс - это гораздо больше, чем просто железный конь, на котором вы катаетесь».