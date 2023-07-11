Вход за 40 евро, пьяные водители и жуткий ливень: как на Певческом поле прошел съезд дальнобойщиков

Это уже традиционное для Таллинна событие, которое проходит каждый год - выставка тюнингованых фур Tallinn Truck Show. В Эстонии мероприятие проходит уже седьмой год подряд и собирает сотни автолюбителей и автофанатов. Организаторы предлагают гостям полюбоваться специальными решениями, тюнингом и мощными грузовиками, представленными на выставке.

Программа Truck Show Tallinn Фото: Limon

В этом году стоимость входного билета, купленного на месте, составляла 40 евро для одного взрослого. «Что входило в эту цену?» - спросите вы: выставка грузовиков, фуд-траки с бургерами по 12-15 евро (за отдельную плату), пиво Saku по шесть евро за пол-литра и бонус от природы – затяжной ливень, который не дал большинству гостей насладиться программой и трапезой.

Цены на еду на фестивале Фото: Limon

Удивило, конечно, и то, что водители пригнанных на выставку фур бесконечно употребляли алкоголь, как будто это не публичное мероприятие, куда продаются билеты, а их внутренний междусобойчик. В какой-то момент алкогольное опьянение водителей достигло пика, и они уже не просто выходили из своих автомобилей, а буквально вываливались из них, а за ними выкатывалась и гора пивных и джиновых банок. К сожалению, ничего другого на выставке не оставалось делать, как следить за изменением состояния дальнобойщиков, ведь небо над Певческим полем беспросветно затянуло серыми тучами и началася проливной дождь, переждать который люди пытались в душном павильоне с большими стеклами.