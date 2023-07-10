НЕВЕРОЯТНАЯ КРАСОТКА! ⟩ Угадайте, от какой страны? Трансгендерная женщина впервые поедет на конкурс «Мисс Вселенная»

Трансгендерная нидерландская модель и актриса Рикки Колле 8 июля выиграла конкурс красоты Мисс Нидерланды. Теперь 22-летняя красотка будет представлять свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная», который состоится в декабре 2023 в Сальвадоре, сообщает издание PAGEANT Circle.

Колле с легкостью обошла своих соперниц, и получила высокие оценки от жюри. Тиару победительницы ей вручали действующая Мисс Вселенная Р'Бонни Габриэль (США) и Мисс Нидерланды-2022 Она Муди.

Рикки Колле - первая трансгендерная женщина, которая будет представлять Нидерланды на конкурсе «Мисс Вселенная». Также она является второй трансгендреной конкурсанткой, которая претендует на этот титул - первой была испанская модель Анхела Понсе в 2018 году.