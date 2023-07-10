«Вы все равно умрете»: оператор Discovery Channel вспомнил странный разговор с владельцем батискафа «Титан»

В мае 2021 года оператор-документалист совершил пробное погружение на подводной лодке бизнесмена Стоктона Раша. В новом интервью порталу Insider мужчина вспомнил, что глава компании OceanGate уже в то время говорил очень странные вещи. Так, они обсуждали, что произойдет, если батискаф всплывет вдалеке от головного корабля и его не смогут быстро обнаружить. «Ну, на борту достаточно кислорода на четыре или пять дней», – ответил Стоктон. «А что, если они вас не найдут?» – резонно возразил Брайан. «Вы все равно умрете», – сказал как отрезал предприниматель.

«Это показалось мне очень странным, почти нигилистическим отношением к жизни и смерти посреди океана», – вспоминает оператор. И добавляет, что Стоктон Раш «вел себя как ковбой», а его полное пренебрежение базовыми правилами безопасности с самого начала вызывало вопросы. По словам Брайана, даже испытательное погружение пришлось прервать, поскольку команда столкнулась с проблемами с механикой и связью. «После этого мне было некомфортно даже думать о том, чтобы отправиться на глубину «Титаника» в этом батискафе». В итоге Брайан отказался от участия в документальном проекте из соображений безопасности, а чуть позже производство «Неизвестной экспедиции» было и вовсе отменено.