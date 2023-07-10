УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ⟩ Сбежал в отпуск? Потерявшуюся в Норвегии собаку нашли в Венеции спустя 3 недели

Мари Карлсен гуляла со своим семилетним псом по кличке Компис во дворе собственного дома в муниципалитете Хустадвика. Молодая мама на минуту зашла внутрь, чтобы забрать сына, лежавшего в коляске. Но когда Мари вернулась, Компис уже куда-то убежал. После безрезультатных поисков женщина сообщила о пропаже собаки в полицию, а также опубликовала пост в Facebook.

Увы, желаемого результата эти действия не дали. Каково же было удивление Мари, когда через три недели после исчезновения Комписа ей позвонили с итальянского номера. Оказалось, что пес-путешественник преодолел без малого 2670 км и оказался на другом конце Европы — в Венеции.

Когда ветеринар сообщил хозяйке, что Компис в Италии, она тут же купила билет и отправилась забирать питомца. Выяснилось, что в ветклинику его принесла итальянская пара, которая решила, что кто-то из местных жителей потерял домашнего любимца. Но проверив записанную на чипе информацию, ветеринар смог определить его настоящий дом. Теперь хозяйка задается вопросом, как же малыш смог преодолеть такой серьезный путь на своих четырех. А мы даже не удивляемся: чего только не сделаешь ради отдыха в Венеции? В общем, всем собачникам на заметку – теперь всегда берем своих пушистых друзей в путешествия, а то потом все равно придется за ними лететь на другой край света.