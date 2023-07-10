В британский замок привезли самое ядовитое растение в мире, боль от которого сравнивают с ударом тока: вот как оно выглядит

Этот чудовищно ядовитый кустарник может достигать десяти метров в высоту. Его стебли, ветки, черешки, листья и плоды покрыты жгучими волосками, прикасаться к которым ни в коем случае нельзя, потому как жгут они в сотни раз сильнее крапивы. Люди, пострадавшие от гимпи-гимпи, описывают свой опыт так – «вас как будто одновременно поджигают и бьют током». А самое кошмарное – боль сохраняется на протяжении недель, а иногда и целых месяцев, и бывает настолько сильной, что жертвы не могут спать и даже задумываются о суициде.

Giempie-Gympie, самое ядовитое растение, приносящее страдания Фото: Tom Wren / SWNS

Все дело в вырабатываемом гимпи-гимпи нейротоксине – таком же мощном, как тот, что содержится в укусах ядовитых пауков. К счастью, в наших широтах эта гадость не растет – мы успешно импортозаместили ее борщевиком. Не повезло в основном жителям Индонезии и Австралии, где гимпи-гимпи, собственно, и открыли в далеком 1819 году. Но оказывается, в мире есть желающие приютить опасное растение вопреки здравому смыслу и собственной безопасности – вот и специалисты из «Ядовитого сада» при британском замке решили пощекотать нервы себе и посетителям.