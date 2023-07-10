Замок Алник на границе Англии и Шотландии давно стал местом паломничества для фанатов «Гарри Поттера»: именно здесь снимали некоторые сцены киносаги. Но уже очень скоро к поклонникам юного волшебника присоединятся ботаники-экстремалы. Как пишет Daily Mail, на днях в здешний сад привезли гимпи-гимпи (оно же жалящее дерево, оно же Dendrocnide moroides) – самое человеконенавистническое растение, какое только смогла создать природа.
В британский замок привезли самое ядовитое растение в мире, боль от которого сравнивают с ударом тока: вот как оно выглядит
Этот чудовищно ядовитый кустарник может достигать десяти метров в высоту. Его стебли, ветки, черешки, листья и плоды покрыты жгучими волосками, прикасаться к которым ни в коем случае нельзя, потому как жгут они в сотни раз сильнее крапивы. Люди, пострадавшие от гимпи-гимпи, описывают свой опыт так – «вас как будто одновременно поджигают и бьют током». А самое кошмарное – боль сохраняется на протяжении недель, а иногда и целых месяцев, и бывает настолько сильной, что жертвы не могут спать и даже задумываются о суициде.
Все дело в вырабатываемом гимпи-гимпи нейротоксине – таком же мощном, как тот, что содержится в укусах ядовитых пауков. К счастью, в наших широтах эта гадость не растет – мы успешно импортозаместили ее борщевиком. Не повезло в основном жителям Индонезии и Австралии, где гимпи-гимпи, собственно, и открыли в далеком 1819 году. Но оказывается, в мире есть желающие приютить опасное растение вопреки здравому смыслу и собственной безопасности – вот и специалисты из «Ядовитого сада» при британском замке решили пощекотать нервы себе и посетителям.
Естественно, сотрудники сада приняли все меры предосторожности. Гимпи-гимпи будут выставлять в специальной стеклянной витрине, закрытой на ключ, а дотрагиваться до него позволено только специально обученным людям – и только в полной защитной экипировке. Но что-то нам подсказывает, что среди тиктокеров, ютуберов и прочих безбашенных блогеров найдется немало желающих нарушить правила и устроить смертельно опасный анпэкинг редкого растения. Специально для таких экстремалов – бонусная история от 42-летней австралийки Наоми Льюис, которая весной 2023-го упала в заросли гимпи-гимпи с велосипеда. «Я мама четырех детей – и ни одни роды не были такими мучительными, как этот ожог, – рассказала женщина телеканалу ABC. – Это была самая сильная боль в моей жизни». Чтобы с ней справиться, Наоми пришлось принимать сильные болеутоляющие, от которых она смогла отказаться только через полгода. В общем, садоводам на заметку.