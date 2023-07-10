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С июля по декабрь! Глоба назвала знак Зодиака, который взлетит в карьере до небес

Limon.ee
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Стабильность. Иллюстративное фото.
Стабильность. Иллюстративное фото. Фото: Aleksandr Simonov/Shutterstock

У этих людей будет стабильный заработок.

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Весов во второй половине года будет удача в карьере. По ее словам, этих людей ждет как стабильный заработок, так и новая должность, о которой давно мечтали.

«Весы должны действовать быстро и смело, промедление в вашем случае очень дорого стоит с июля по декабрь», - заявила она.

Глоба также добавила, что в погоне за звездами Весы чрезмерно устанут. Отдыхать обязательно надо, иначе возникнут серьезные проблемы со здоровьем.

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