Сытно и весело: традиционный фестиваль пирожков состоится уже в эту субботу

«Фестиваль пирожков в Ласнамяэ традиционно проходит в парке Паэ. Помимо посетителей в парке также большое количество птиц, которых мы убедительно просим не кормить. Эта просьба к жителям действует как в день фестиваля, так и в остальное время, так как подкормка птиц угрожает их здоровью», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В субботу, 15 июля, с 11 часов в парке Паэ (ул. Паэпарги, 9) состоится традиционный фестиваль для всей семьи, в центре внимания которого будут пироги и другая выпечка. Мероприятие продлится до 16 часов.

На фестивале можно будет приобрести пироги у более 20 различных продавцов. Также будет представлен широкий выбор ремесленных изделий и сезонных товаров.

Помимо вкусных товаров, которые можно будет приобрести на фестивале, гостей праздника ждет насыщенная развлекательная программа, включающая прогулки на пони и батутную площадку. Множество увлекательных занятий предложат Таллиннская спортивная школа капоэйры и школа дзюдо BUDOLINN.

Автомобилисты смогут оставить машину на парковке музея Kumu на улице Валге. На место проведения мероприятия можно также добраться на общественном транспорте, автобусах № 7; 13; 31; 39; 50; 58; 67 и 68.