Почему 10 июля нельзя подбирать деньги: приметы и строгие запреты

Что нельзя делать 10 июля. Все важные приметы и строгие запреты дня сообщает «Главред».
Считается, что 10 июля нужно быть щедрыми и подавать милостыню нуждающимся – удача будет сопутствовать вам в делах долгое время.
Что нельзя делать 10 июля
- Нельзя 10 июля поднимать деньги на улице. Верили, что они могут привести лишь к неприятностям, особенно если они были брошены специально.
- Нельзя 10 июля девушкам смотреть в зеркало, так как это может испортить их красоту.
- Нельзя 10 июля негативно мыслить, злится. Кроме того, распространение ложных слухов и сплетен приведут к непредвиденным проблемам, которые испортят жизнь человека.
- Нельзя 10 июля лежать, спать и топтаться на сене. Верили, что приведет к неприятностям.
Приметы 10 июля
- Если идет дождь, то ожидается сырость до бабьего лета.
- Если большие кучевые облака плывут, то будет град.
- Если много пчел, то предвещает засуху в ближайшие дни.