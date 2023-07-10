Пн, 10.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Почему 10 июля нельзя подбирать деньги: приметы и строгие запреты

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Masarik/Shutterstock

Что нельзя делать 10 июля. Все важные приметы и строгие запреты дня сообщает «Главред».

Считается, что 10 июля нужно быть щедрыми и подавать милостыню нуждающимся – удача будет сопутствовать вам в делах долгое время.

Что нельзя делать 10 июля

  • Нельзя 10 июля поднимать деньги на улице. Верили, что они могут привести лишь к неприятностям, особенно если они были брошены специально.
  • Нельзя 10 июля девушкам смотреть в зеркало, так как это может испортить их красоту.
  • Нельзя 10 июля негативно мыслить, злится. Кроме того, распространение ложных слухов и сплетен приведут к непредвиденным проблемам, которые испортят жизнь человека.
  • Нельзя 10 июля лежать, спать и топтаться на сене. Верили, что приведет к неприятностям.

Приметы 10 июля

  • Если идет дождь, то ожидается сырость до бабьего лета.
  • Если большие кучевые облака плывут, то будет град.
  • Если много пчел, то предвещает засуху в ближайшие дни.
Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх