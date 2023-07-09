Известный эстонский музыкант призналась, что могла расслабиться только с алкоголем

На прошлой неделе известные музыканты Ялмар и Сандра Вабарна объявили в социальных сетях, что решили расстаться. По словам обоих, это решение не было принято в одночасье или легкомысленно.

В воскресенье Сандра Вабарна дала интервью на Vikerraadio, где говорила в основном о самоанализе и о том, насколько трудным был путь к равновесию.

По словам Вабарны, вещь номер один в ее жизни - это сон: «Хорошо спать и отдыхать. Я прочитала где-то в книге, что если вы хотите узнать, как у кого-то дела на самом деле, спросите, как он спит». Музыкант дала несколько советов о том, как найти мир с самим собой. Физические упражнения также играют важную роль в ее жизни, ведь телу необходимо движение.

«Пять лет назад я полностью выгорела!» - Сандра объяснила, каким трудным был ее путь к сегодняшнему дню.

Она раскрыла причины: в 2018 году они с мужем 83 раза летали на самолете и находились вдали от дома, то есть Эстонии, по 3-4 месяца за раз.

«Плюс в сфере развлечений есть алкоголь и вечеринки. В свои 20 лет я не могла расслабиться без алкоголя, - пояснила она, - все это я делала в ущерб своему здоровью!»