Известный эстонский музыкант призналась, что могла расслабиться только с алкоголем

«Все идет хорошо!» - сказала музыкант Сандра Вабарна в интервью на Vikkerraadio. На прошлой неделе стало известно, что она разводится с мужем. «Я чувствую, что баланс - это самое важное для меня, особенно в последние пять лет», - сказала она, пишет Elu24.
На прошлой неделе известные музыканты Ялмар и Сандра Вабарна объявили в социальных сетях, что решили расстаться. По словам обоих, это решение не было принято в одночасье или легкомысленно.
В воскресенье Сандра Вабарна дала интервью на Vikerraadio, где говорила в основном о самоанализе и о том, насколько трудным был путь к равновесию.
По словам Вабарны, вещь номер один в ее жизни - это сон: «Хорошо спать и отдыхать. Я прочитала где-то в книге, что если вы хотите узнать, как у кого-то дела на самом деле, спросите, как он спит». Музыкант дала несколько советов о том, как найти мир с самим собой. Физические упражнения также играют важную роль в ее жизни, ведь телу необходимо движение.
«Пять лет назад я полностью выгорела!» - Сандра объяснила, каким трудным был ее путь к сегодняшнему дню.
Она раскрыла причины: в 2018 году они с мужем 83 раза летали на самолете и находились вдали от дома, то есть Эстонии, по 3-4 месяца за раз.
«Плюс в сфере развлечений есть алкоголь и вечеринки. В свои 20 лет я не могла расслабиться без алкоголя, - пояснила она, - все это я делала в ущерб своему здоровью!»
Кроме того, Сандра Вабарна путешествовала по миру после рождения своего первого сына, беря его в длительные заграничные поездки. Сегодня ей удалось вырваться из этой рутины, и она чувствует себя лучше, чем когда-либо.