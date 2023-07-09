У этих знаков Зодиака вскоре наступит крах карьеры

Астрологи назвали несколько знаков Зодиака, которые могут остаться без работы уже в самое ближайшее время. Кто-то из них возьмет паузу по собственному желанию, а кого-то могут уволить.

Овен

На первое место у Овнов выйдет личная жизнь, поэтому им будет совсем не до работы. Эксперты говорят, что такое положение дел негативно скажется на вашей карьере. Более того, у вас могут возникнуть серьезные финансовые трудности, преодолеть которые будет нелегко. С одной стороны судьба проверит вас на прочность, а с другой - вы сможете насладиться временем со своей второй половинкой.

Рак

В этом месяце вокруг вас активизируются мошенники. Астрологи советуют вам не вкладывать деньги в сомнительные проекты и не делать никаких инвестиций в недвижимость. Лучше пока оставайтесь на том месте, где вы есть сейчас и не предпринимайте рискованых решений. В противном случае вы рискуете лишиться всего, что наживали долгие годы тяжелым трудом. Будьте осторожны!

Дева