ВИДЕО ⟩ В аэропорту женщина устроила разгром, разбив компьютеры и сканеры: что ее разозлило

На эмоциях она уничтожила билетную кассу, потому что агент не вернул ей деньги.

На кадрах с мобильного телефона видно, как Гваделупе стоит на багажных весах на стойке и швыряет экран компьютера об пол после того, как ей приказали связаться с агентством, чтобы вернуть деньги.

Она продолжала спорить с рабочими и в какой-то момент бросила сканер штрих-кода на землю, а ожидавшие регистрацию шокированные пассажиры смотрели на это.

Работник стоял у стойки и ждал, пока Мария закончит свою истерику, прежде чем провести ее прочь.

Полиция задержала женщину, когда она собиралась выйти из аэропорта, и посадила в тюрьму. В отчете об инциденте отмечалось, что она уничтожила четыре компьютера и четыре сканера.