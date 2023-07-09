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ВИДЕО ⟩ В аэропорту женщина устроила разгром, разбив компьютеры и сканеры: что ее разозлило

Limon.ee
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Аэропорт. Иллюстративное фото
Аэропорт. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Момент попал на видео, пишет tsn.ua.

В кассе международного аэропорта Мехико женщина разозлилась, когда сотрудник авиакомпании сообщил, что у нее возникла проблема с бронированием рейса. Об этом пишет Daily Mail.

Бронирование авиабилетов, сделанное 56-летней Марией Гваделупе через туристическое агентство, не появилось в системе.

На эмоциях она уничтожила билетную кассу, потому что агент не вернул ей деньги.

На кадрах с мобильного телефона видно, как Гваделупе стоит на багажных весах на стойке и швыряет экран компьютера об пол после того, как ей приказали связаться с агентством, чтобы вернуть деньги.

Она продолжала спорить с рабочими и в какой-то момент бросила сканер штрих-кода на землю, а ожидавшие регистрацию шокированные пассажиры смотрели на это.

Работник стоял у стойки и ждал, пока Мария закончит свою истерику, прежде чем провести ее прочь.

Полиция задержала женщину, когда она собиралась выйти из аэропорта, и посадила в тюрьму. В отчете об инциденте отмечалось, что она уничтожила четыре компьютера и четыре сканера.

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