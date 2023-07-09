ВИДЕО ⟩ В аэропорту женщина устроила разгром, разбив компьютеры и сканеры: что ее разозлило

В кассе международного аэропорта Мехико женщина разозлилась, когда сотрудник авиакомпании сообщил, что у нее возникла проблема с бронированием рейса. Об этом пишет Daily Mail.
Бронирование авиабилетов, сделанное 56-летней Марией Гваделупе через туристическое агентство, не появилось в системе.
На эмоциях она уничтожила билетную кассу, потому что агент не вернул ей деньги.
На кадрах с мобильного телефона видно, как Гваделупе стоит на багажных весах на стойке и швыряет экран компьютера об пол после того, как ей приказали связаться с агентством, чтобы вернуть деньги.
Она продолжала спорить с рабочими и в какой-то момент бросила сканер штрих-кода на землю, а ожидавшие регистрацию шокированные пассажиры смотрели на это.
Работник стоял у стойки и ждал, пока Мария закончит свою истерику, прежде чем провести ее прочь.
Полиция задержала женщину, когда она собиралась выйти из аэропорта, и посадила в тюрьму. В отчете об инциденте отмечалось, что она уничтожила четыре компьютера и четыре сканера.