Пять человек отправились на морское дно на подводной лодке «Титан» в конце июня. Их целью было пополнить ряды тех немногих, кто видел крушение «Титаника» вблизи, пишет Elu24 со ссылкой на Iltalehti.

Кристин Дауд - мать 19-летнего Сулеймана, погибшего вместе с отцом (пакистанским бизнесменом Шахзадой Давудом) на батискафе «Титан», - в интервью New York Times рассказала, что уступила сыну свое место на судне, чтобы тот установил рекорд по сборке кубика Рубика на глубине. Она сообщила, что изначально сама должна была отправиться вместе с мужем к месту гибели «Титаника», но поездку отложили из-за пандемии коронавируса.