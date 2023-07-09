Виктория Бекхэм показала, как роскошно отпраздновала 12-летие дочери в модном ресторане

Дизайнер Виктория Бекхэм и футболист Дэвид Бекхэм 10 июля празднуют день рождения своей дочери Харпер Севен Бекхэм.

Впрочем, звездные родители не стали ждать еще несколько дней и устроили препати для девочки 8 июля. Бекхемы организовали поход в роскошный ресторан Prada Caffe в Лондоне только семьей.

Об этом Виктория рассказала в Instagram. Так, на вечеринке присутствовали Виктория Бекхэм, виновница торжества Харпер, ее отец Дэвид Бекхэм, и трое братьев – 24-летний Бруклин, 20-летний Ромео и 18-летний Круз.

«Харпер Севен – 12 лет (почти)! Вечеринка в Prada Caffe для Харпер Севен! Шик!» – подписала фотографии с вечеринки звездная мама.