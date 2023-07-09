Что нельзя дарить на день рождения: приметы и поверья

Выбор презента ко дню рождения - это довольно ответственный момент. Но далеко не все относятся к этому серьезно. Наши предки в точности знали, что не стоит дарить, а также принимать в подарок. Эзотерики также отмечают немало вещей, которые несут в себе поистине отрицательную энергетику. Подарив подобное, вы не только почувствуете холодок в отношениях с именинником, своими действиями вы навлечете на человека одни неудачи.
Помните, что подаренный предмет может приносить не только радостные эмоции, но и стать причиной многих бед. Ниже редакция «Со Вкусом» составила краткий перечень того, что нельзя дарить на день рождения. Запомните и отныне постарайтесь его придерживаться.
Что нельзя дарить на день рождения
Если вы не знаете, что бы эдакого подарить имениннику, поинтересуйтесь его желаниями (напрямую или через близких). Иногда человеку банально нужны деньги либо же он давно мечтает о какой-нибудь вещи. Однако есть подарки, которые не стоит дарить ни при каких обстоятельствах:
Часы. У наших предков этот подарок считался символом разлуки. Не дарят такой презент и китайцы, утверждающие, что стрелки часов отсчитывают секунды до смерти человека. У нас же по поводу данного презента не такие мрачные суеверия, но всё равно неприятные: говорят, что подаренные часы сулят скорыми ссорами с близкими.
Носки. Женщине не стоит дарить такой подарок своему супругу, иначе вскоре он уйдет из дома. А вот если вашему мужу носки подарила свекровь, то он запросто мог выйти из-под ее влияния. Таким образом в старину невестки часто подстрекали маму мужа сделать подобный подарок.
Книга. Многие твердят, что книги являются лучшим презентом на любой праздник. Однако народные поверья говорят противоположное: книгу ни в коем случае нельзя дарить любимому человеку. В противном случае вам грозит развод.
Зеркало. У разных народов существует множество поверий, связанных с данным предметом. Славяне считали, что зеркало может разрушить даже самую крепкую семью, принеся в дом несчастья и безденежье.
Платок. Подобный презент способен принести в дом именинника немало слез. Ведь не зря те платочки, которыми пользуются в процессе похорон, домой не берут, оставляя на кладбище. В православных странах подаренный носовой платок считался символом горя и уныния.
Кошелек или сумка. Если надумали подарить подобный подарок, то обязательно положите внутрь монету. Иначе, как говорили наши предки, из семьи именинника улетучатся все сбережения.
Нож и другие острые предметы. Такой презент говорит о том, что человек хочет перерезать с вами любые отношения. В древности верили: данный предмет притягивает агрессию, злость и негатив.
Подарки, которые нужно дарить с осторожностью
Рукавицы, тапочки и перчатки. Особенно не стоит преподносить такие подарки пожилым людям. Ведь подобные презенты напоминают им о старости и неизбежности смерти. Также есть суеверие, что домашние тапочки могут принести новому владельцу сильную болезнь.
Большая ваза. Получать в дар такой подарок нужно с осторожностью. И если вазу вам преподнес злой или завистливый человек, то она запросто может испортить вам будущее.
Животное или растение. Чтобы избежать неприятностей, тот, кто дарит, должен попросить символический «выкуп» (мелкую купюру или пару копеек). В противном случае зверек может сбежать, а растение - заболеть.
Посуда. Даже если вы решили сделать подобный презент, обязательно посмотрите, чтобы он не был треснутым, а внутрь тары положите еще что-то (например, деньги или открытку).
Желтые цветы. Традиционно подобный букет не дарят любимым, так как он сулит разлуку и боль.
Дарите правильные вещи, а главное, делайте это с любовью и добрыми помыслами. Прежде чем преподнести презент, задайте себе вопрос: «Хотелось бы мне получить такой подарок?»