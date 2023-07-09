Что нельзя дарить на день рождения: приметы и поверья

Помните, что подаренный предмет может приносить не только радостные эмоции, но и стать причиной многих бед. Ниже редакция «Со Вкусом» составила краткий перечень того, что нельзя дарить на день рождения. Запомните и отныне постарайтесь его придерживаться.

Что нельзя дарить на день рождения

Если вы не знаете, что бы эдакого подарить имениннику, поинтересуйтесь его желаниями (напрямую или через близких). Иногда человеку банально нужны деньги либо же он давно мечтает о какой-нибудь вещи. Однако есть подарки, которые не стоит дарить ни при каких обстоятельствах:

Часы. У наших предков этот подарок считался символом разлуки. Не дарят такой презент и китайцы, утверждающие, что стрелки часов отсчитывают секунды до смерти человека. У нас же по поводу данного презента не такие мрачные суеверия, но всё равно неприятные: говорят, что подаренные часы сулят скорыми ссорами с близкими.

Носки. Женщине не стоит дарить такой подарок своему супругу, иначе вскоре он уйдет из дома. А вот если вашему мужу носки подарила свекровь, то он запросто мог выйти из-под ее влияния. Таким образом в старину невестки часто подстрекали маму мужа сделать подобный подарок.