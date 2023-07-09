ВИДЕО ⟩ Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина вышла замуж

«Наверное, к этому волнительному событию невозможно подготовиться на все сто… Поэтому мы, в принципе, не готовились. Теперь официально + муж и жена!» - подписала она видео из ЗАГСА. Поздравляем пару!

Апанасевич сделал предложение актрисе на одной из крыш многоэтажного дома в Санкт-Петербурге. «Настроение улучшилось навсегда. На всю жизнь», - сказала она.

Ранее стало известно, что актриса ждет второго ребенка от своего возлюбленного. Также она воспитывает сына Гордея от первого брака. Малыш появился летом 2015-го. А разошлась Ольга с мужем Алексеем спустя четыре года после рождения ребенка. «Пришло время сказать друг другу спасибо и отправиться в самостоятельное путешествие по жизни. Так будет лучше для каждого из нас», - говорила она.