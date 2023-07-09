Рыбам улыбнется удача, у Львов появятся недоброжелатели: что ждет каждый знак Зодиака на этой неделе

Овен

Вы главные креактивщики недели. Муза не только посетит Овнов, но и словно пропишется в их квартире. Пользуйтесь ситуацией! Займитесь творчеством или придумайте нестандартное воплощение самых смелых целей. Ситуация в семье не такая радужная. Родственники станут учить вас жизни и требовать подчинения. Не следуйте их советам. Займите позицию выжидания: слушайте, понимающе кивайте и будьте уверены - скоро от вас отстанут.

Телец

Тельцы упорно работают, не отвлекаясь на лишнее. В начале недели на вас навалятся мелкие трудности в офисе и неожиданные бытовые проблемы. Не паникуйте и решайте эти неприятности сразу, тогда избежите конфликтов. На выходных воздержитесь от дальних поездок, они могут быть неудачными.

Близнецы

На прошлой неделе Близнецы много нервничали, теперь выдыхайте, вы заслужили спокойствие и умиротворение. Готовьтесь к тихой и уютной неделе в кругу семьи и друзей. Прогулки, шашлыки и задушевные разговоры прилагаются.

Рак

Вокруг соберется много подхалимов. Они станут нахваливать вас и набиваться в друзья. Держите дистанцию с этими наглецами и постарайтесь понять их истинные цели. К четвергу вас накроет много работы. Стандартными способами подобные проблемы не решить. Используйте творческий подход или привлекайте Овнов (на этой неделе они в ударе).

Лев