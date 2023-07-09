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Рыбам улыбнется удача, у Львов появятся недоброжелатели: что ждет каждый знак Зодиака на этой неделе

Limon.ee
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Лето. Иллюстративное фото
Лето. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

 

Вот так незаметно мы подобрались к середине лета. Впереди время сладких арбузов, горячих распродаж и жарких романов. С такими планами без гороскопа не обойтись. Читайте прогноз астролога Анны Артемьевой для super.ru на предстоящую неделю (10-16 июля), чтобы ничего не упустить.

Овен

Вы главные креактивщики недели. Муза не только посетит Овнов, но и словно пропишется в их квартире. Пользуйтесь ситуацией! Займитесь творчеством или придумайте нестандартное воплощение самых смелых целей. Ситуация в семье не такая радужная. Родственники станут учить вас жизни и требовать подчинения. Не следуйте их советам. Займите позицию выжидания: слушайте, понимающе кивайте и будьте уверены - скоро от вас отстанут.

Телец

Тельцы упорно работают, не отвлекаясь на лишнее. В начале недели на вас навалятся мелкие трудности в офисе и неожиданные бытовые проблемы. Не паникуйте и решайте эти неприятности сразу, тогда избежите конфликтов. На выходных воздержитесь от дальних поездок, они могут быть неудачными.

Близнецы

На прошлой неделе Близнецы много нервничали, теперь выдыхайте, вы заслужили спокойствие и умиротворение. Готовьтесь к тихой и уютной неделе в кругу семьи и друзей. Прогулки, шашлыки и задушевные разговоры прилагаются.

Рак

Вокруг соберется много подхалимов. Они станут нахваливать вас и набиваться в друзья. Держите дистанцию с этими наглецами и постарайтесь понять их истинные цели. К четвергу вас накроет много работы. Стандартными способами подобные проблемы не решить. Используйте творческий подход или привлекайте Овнов (на этой неделе они в ударе).

Лев

У Льва появится недоброжелатель, который захочет спутать карты. Но сначала хитрец станет втираться в доверие и давить на жалость. Не пытайтесь войти в положение этого человека, помогите в первую очередь себе. Как? Игнорируйте сплетни и соберите команду единомышленников, они вас поддержат.

Дева

На текущей неделе вас потянет на рефлексию и выяснение отношений с окружающими. Философия и демагогия - это хорошо, но кто работать будет? Не отвлекайтесь от насущных проблем, иначе они только усилятся. Вам предстоит провернуть кучу рутинных дел на работе и разобраться с бытом дома. Раскидайте дела до выходных, а потом наслаждайтесь жизнью. Только, умоляем, не устраивайте разбор полетов, иначе катастрофы не избежать.

Весы

На неделе Весам нужно заняться обязанностями, которые они совсем не любят. Соберитесь, сейчас это необходимо сделать. Как повысить свою продуктивность? Четко планируйте время и балуйте себя приятными мелочами. По нашим подсчетам трудиться придется до четверга, а дальше можно передохнуть.

Скорпион

Вокруг Скорпионов соберется много людей, которые внезапно попадут в затруднительное положение. Выручайте только самых близких товарищей, а дальше занимайтесь семейными делами: в середине недели возникнут небольшие бытовые трудности.

Стрелец

Стрельцов ждут перемены в личной жизни. Не переживайте, эти изменения к лучшему: наконец-то недомолвки с партнером закончатся и в отношениях наступят мир и гармония. Это повод устроить внеплановый медовый месяц. Наслаждайтесь друг другом и ни о чем не думайте.

Козерог

Забудьте про дальние цели и займитесь срочными делами. На этой неделе вам предстоит решить медицинские вопросы, организовать досуг детей и разобраться с бытовыми трудностями дома. Не переживайте, вторая половина вам поможет.

Водолей

Помните пословицу «все тайное становится явным»? На этой неделе она будет для вас актуальной. Почему? Всплывут старые хвосты, последствия которых вы старательно прятали от окружающих. Не паникуйте и реагируйте по ситуации. Худшее, что вы можете сделать, - это продолжать прятать голову в песок. Поймите, возникшие проблемы придется решать. Устраните все неприятности до конца недели и отдыхайте со спокойной совестью.

Рыбы

Удача будет на вашей стороне. Только не сидите на месте, волшебников на голубом вертолете мы не обещаем. Придется потрудиться, зато ваши старания увенчаются успехом. Займитесь решением финансовых вопросов и реализацией старых планов. Да-да, стряхните пыль с ваших желаний, пора воплощать их в жизнь.
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