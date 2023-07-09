Скандал между двумя эстонскими светскими львицами, похоже, не утихает, и Кристина Пяртельпоэг опубликовала гостевой пост в блоге Mallukas о ссоре между ней и Бригитте Сюзанне Хунт. «Для меня последней каплей стало то, что моя любимая подруга сама подала заявление на работу в MyHits, чтобы указать мне мое место, и в то же время соврала мне в лицо, что ей просто неожиданно предложили эту работу и она не хочет ее брать», - пишет Кристина.