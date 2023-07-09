Испуганный Путин в трусах и интим с Кабаевой: польский режиссер «взорвал» Сеть трейлером

Польский кинорежиссер Патрик Вега, известный также под псевдонимом Бесалил, показал первый трейлер своего англоязычного политического триллера «Путин», который расскажет о жизни российского диктатора.

Фото: скриншот видео

По словам Веги, эта картина – его «творческий протест» как против Путина, так и против российской агрессии в Украине.

В ленте Вега планирует показать загадочные связи кровавого фюрера с мафией в 90-х годах, когда путин был международным советником экс-мера Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Покажут в фильме и личную жизнь диктатора. В частности, судя по трейлеру, в ленте будут присутствовать интимные сцены со спортсменкой Алиной Кабаевой. Также в картине пойдет речь и о полномасштабной войне, которую Путин развязал против Украины.

Фото: скриншот видео

«Путешествие вглубь головы российского диктатора», – такая подпись сопровождает первый трейлер фильма.