ГАЛЕРЕЯ ⟩ Любители потусить собрались на грандиозном музыкальном фестивале в Пярну

Самая горячая пляжная вечеринка этого лета Beach Grind прошла 7 и 8 июля в Пярнуском пляжном парке, где фестиваль отмечал свое десятилетие. В честь юбилея увеличили сцену, где выступали лучшие артисты и состоялось множество других мероприятий. Во внутреннем дворе виллы Амменде добавили третью сцену - там звучала хаус-музыка.