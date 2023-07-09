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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Любители потусить собрались на грандиозном музыкальном фестивале в Пярну

Limon.ee Таави Сепп
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Музыкальный фестиваль Beach Grind - одна из самых крутых вечеринок лета - прошла в Пярну в десятый раз. Смотрите нашу яркую галерею!

Самая горячая пляжная вечеринка этого лета Beach Grind прошла 7 и 8 июля в Пярнуском пляжном парке, где фестиваль отмечал свое десятилетие. В честь юбилея увеличили сцену, где выступали лучшие артисты и состоялось множество других мероприятий. Во внутреннем дворе виллы Амменде добавили третью сцену - там звучала хаус-музыка.

Зрители могли услышать и потанцевать под песни Alan Walker (NOR), Little Big (RUS), Luude (AUS), 5MIINUST, DIMENSION (UK), GOODBOYS (UK), Hybrid Minds (UK), CARTOON, KOVEN (UK), Alcemist (UK), Clicherik & Mäx, SIIMI, Jozels, Bombossa Brothers, Coverk x Byte, Another Bald One, MHKL & JAVÚ, Perspective Shift и Mерики Рунду.

Beach Grind не имеет возрастных ограничений.

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