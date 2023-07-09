Чего должны опасаться Тельцы, Весы и Скорпионы до 20 июля, иначе беда

Шаманка Кажетта Ахметжанова для сайта Teleprogramma.pro рассказала прогноз на первую половину июля, назвав знаки Зодиака, которым нужно затаиться, иначе они навлекут на себя беду и тревоги. Для них месяц станет своего рода испытанием, особенно его первая часть. До 20 июля им лучше не высовываться, беречь силы и направлять энергию на созидание.

В таком случае им удастся избежать ненужных проблем. Забот будет много, у одних заботы будут связаны с финансовой стороной, у других - с личными делами. Для того, чтобы вторая половина месяца была удачнее, нужно проявлять бдительность и не идти на поводу у завистников.

Весы

В начале июля Весам нужно быть очень внимательными к своему физическому и ментальному состоянию и здоровью в целом. Если кажется, что вы не вывозите нагрузку, то значит, что вам это, скорее всего, не кажется. Срочно устраивайте себе незапланированный отпуск, берите отгулы или на худой конец больничный. Дайте себя время побыть слабыми.

Телец

У Тельцов идет полоса безденежья. Причем катастрофических масштабов. Первые волны - например, небольшое ДТП, друг попросил вернуть старый долг, разболелся зуб - вы почувствовали еще в начале лета, и до конца лета волна будет только нарастать. Аккуратнее со сделками с недвижимостью, откажитесь от кредитов и займов.

Скорпион