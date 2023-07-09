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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Сексуальность зашкаливает: Сальма Хайек показала выдающийся бюст в крошечном бикини

Limon.ee
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Сальма Хайек.
Сальма Хайек. Фото: Angela Weiss

Провокационный снимок актрисы никого не оставил равнодушным,с пишет Topnews.

Сальма Хайек, как и прочие звезды, не упустит случая похвастаться фигурой в бикини. Тем более, что сезон в самом разгаре.

Поклонники актрисы снова убедились, что она в великолепной форме.

Сальма поделилась со своими подписчиками в социальных сетях пикантным фото.

Артистка позировала в ярком крошечном бикини, выставив напоказ пышные формы.

Хайек поддерживает тренд на естественность, потому снялась без макияжа, показав себя в натуральном виде. Впрочем, эта женщина не нуждается в улучшениях: в свои 56 лет жгучая красотка выглядит свежо.

А незабываемые прелести актрисы, упакованные в яркие лоскутки ткани, до сих пор впечатляют мужчин.

Поклонники высоко оценили красоту своего кумира, написав Сальме множество самых восторженных комплиментов.
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