Виктория Дайнеко рассказала, что к ней в номер ночью проник посторонний мужчина: шок-история

На столе стоял недопитый стакан с алкоголем, в углу - открытая бутылка пива. Виктория небезосновательно решила, что кто-то проник в апартаменты, пока она, по ее словам, спала в одних трусах, и немедленно обратилась в полицию.

Помимо прочих улик у входа в номер стояла сумка, которая, возможно, принадлежала незваному гостю. Ценный вещдок передали сотрудникам правопорядка, и он дал первую подсказку: выяснилось, что сумка принадлежит организатору концерта, который встречал Викторию в аэропорту. Более того, этот человек, по словам Виктории, пил ту же марку пива, что и найденная в номере.

Наконец, уже после выселения из отеля выяснилось, что всё не так страшно - но всё равно очень странно: ключ выдали сильно выпившему, по словам артистки, помощнику организатора рано утром, пока Виктория была на завтраке. Проведя некоторое время в пустом номере, он удалился, а певица, вернувшись, обнаружила весь этот беспорядок. Telegram-канал Shot сообщает, что теперь уволят и представителя отеля, и загадочного гостя. Для чего конкретно помощник организатора проник в номер артистки, пока не установлено. В самой гостинице комментировать историю отказались - а вот у Виктории к сотрудникам якутского отеля остались большие вопросы.