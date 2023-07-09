Гороскоп на 9 июля для всех знаков Зодиака: кого ждет ужасный день?

Этот день категорически не подходит для решения финансовых вопросов, обсуждения распределения доходов и структуры расходов. Возможны неприятные сюрпризы как макро- так и микроэкономического характера. Натуры целеустремленные и упорные смогут подняться на новую ступень карьерной лестницы, опередив коллег и конкурентов. Но действительно выдающиеся победы будут одержаны теми, кто не поддается на провокации и не прибегает к интригам для достижения поставленной цели, пишет Дворец.
Овен
Овнов ожидают профессиональные трудности. Пришло время браться за дела, которые вы долгое время откладывали; будьте готовы действовать быстро – раздумывать и ждать вдохновения уже некогда. Финансовая ситуация улучшится у тех, чья работа связана с высокими технологиями. Нежелательно заключать крупные сделки с иностранцами, покупать недвижимость за рубежом.
Хороший день для общения с родственниками, особенно легко будет поладить с представителями старшего поколения. Романтические отношения не будут омрачены проблемами, если Овны, склонные с головой погружаться в свои дела, найдут время для общения с любимым человеком, совместного отдыха.
Телец
Эмоционально сложный день: переживания многочисленны и противоречивы, о милой Тельцам стабильности остается только мечтать. Наименее уязвимы романтические отношения – их можно сохранить гармоничными и ровными, если удастся совладать со своими порывами и удержаться от неуместной критики. Тяжело дается общение с новыми знакомыми, причем эта тенденция сказывается как в деловой, так и в личной сфере.
День подходит для самостоятельной работы, как рутинной, так и творческой, а также учебы. Не советуют звезды забывать и о физических нагрузках: активный образ жизни способствует росту жизненного тонуса и улучшает настроение. Нежелательны крупные покупки, возможны неоправданные расходы.
Близнецы
Профессиональная сфера находится в зоне влияния негативных тенденций, здесь возможны весьма серьезные проблемы. Однако в вашем окружении есть люди, готовые приятии на помощь в трудный момент; не бойтесь обратиться за поддержкой и старайтесь доходчиво объяснять, какой именно она должна быть. Удачно пройдут переговоры с потенциальными работодателями, кроме того, день подходит для сдачи экзаменов.
Звезды советуют избегать излишних физических нагрузок, беречь себя. Жизненный потенциал достаточно высок, но, переоценив свои возможности, вы рискуете нанести ущерб здоровью. Очень полезны прогулки; наиболее важные беседы как делового, так и личного характера лучше проводить на свежем воздухе.
Рак
Неблагоприятен эмоциональный фон, день принесет переживания и проблемы. Можно столкнуться с непониманием со стороны близких, незаслуженной критикой, безосновательными упреками. Будьте терпеливы и сдержаны, объясняйте свою позицию, не уклоняйтесь от неприятных разговоров.
В профессиональных делах ситуация складывается более приятная и предсказуемая. Опираясь на логику и здравый смысл, вы сможете преодолеть преграды, добиться успеха в решении любых проблем. Нежелательно прибегать к помощи новых партнеров – их вмешательство лишь замедлит ход важных дел.
Лев
День связан с трудностями личного характера. Львам будет сложно найти общий язык с любимым человеком, преодолеть разногласия, забыть о старых обидах. Помните, что сегодня именно вам придется принимать меры для сохранения сложившихся отношений; пустив развитие событий на самотек, вы пожнете весьма сомнительные плоды – отстраненность, разобщение, утрату доверия.
День хорошо подходит для работы, жаловаться на недостаток трудового энтузиазма Львам явно не придется. Растет профессиональный авторитет, за советом и помощью к вам обращаются не только коллеги, но и руководство. Не стесняйтесь набивать себя цену – момент для этого наступил самый подходящий.
Дева
Разлад в деловых отношениях заставит Дев задуматься о том, верны ли были поставленные ими цели, правильно ли выбраны пути их достижения. Не позволяйте сомнениям мешать вашему профессиональному и личностному росту, движению вперед. Сегодня вам предстоит преодолевать преграды, но награда за трудны не за горами. Финансовая ситуация нестабильна, стоит быть экономнее.
Мир в семье и гармония в отношениях с любимым человеком будут радовать. Едва ли этот день принесет вам острые ощущения, бурю эмоций – во всем, что не касается работы, он будет скорее обычным, и даже немного скучным. Однако сейчас вам необходима передышка, так что стоит воспользоваться представившейся возможностью и восстановить силы.
Весы
День связан с финансовыми и имущественными трудностями. Любой вопрос, касающийся денег и дорогих вещей, будет вызывать споры и острые дискуссии. Однако шанс избежать конфликтов все же есть; пригодятся ваше чувство такта и незаурядная интуиция. Деловые переговоры лучше проводить во второй половине дня – именно в это время вы будете решительны, настойчивы и уверены в себе.
Стабильность в личных отношениях – это именно то, что вам сейчас нужно. Не стоит ожидать, что любимый человек, друзья и родственники сами догадаются о ваших желаниях; чем более открыто и искренне вы себя ведете, тем меньше будет поводов для недоразумений.
Скорпион
День связан с финансовыми и имущественными трудностями. Любой вопрос, касающийся денег и дорогих вещей, будет вызывать споры и острые дискуссии. Однако шанс избежать конфликтов все же есть; пригодятся ваше чувство такта и незаурядная интуиция. Деловые переговоры лучше проводить во второй половине дня – именно в это время вы будете решительны, настойчивы и уверены в себе.
Стабильность в личных отношениях – это именно то, что вам сейчас нужно. Не стоит ожидать, что любимый человек, друзья и родственники сами догадаются о ваших желаниях; чем более открыто и искренне вы себя ведете, тем меньше будет поводов для недоразумений.
Стрелец
Стрельцам стоит быть осмотрительнее в работе: велика вероятность мелких ошибок, досадных недоразумений, каждое из которых может стать причиной задержки в делах. Звезды советуют полагаться на советы опытных коллег, воздержаться от рискованных экспериментов. Любителям прокладывать собственные пути к цели, избегая проторенных троп, следует запастись терпением. Финансовая ситуация неблагоприятна, расходы будут выше, чем вы ожидали.
Разногласия в семье испортят настроение не на шутку: кажется, что в обозримом будущем улучшить отношения вам не удастся. В сфере романтических привязанностей господствуют позитивные тенденции, но ваше стремление во всем руководствоваться логикой и здравым смыслом может иметь неблагоприятные последствия.
Козерог
Стабильный, почти лишенный сюрпризов день, который подходит для плодотворной работы, реализации поставленных задач. Сегодня вы в любом трудовом коллективе будете лидером, поэтому будьте готовы принимать решения, отдавать распоряжения и нести ответственность. Можно решать финансовые вопросы, делать покупки. День подходит для обустройства жилья, начала капитального ремонта.
Спокойны и гармоничны отношения с близкими, вы можете не опасаться упреков и конфликтов. Друзья и родственники охотно помогут вам в преодолении мелких проблем, а любимый человек даст хороший совет и, возможно, порадует приятным подарком.
Водолей
День нейтральный, связанный с влиянием как позитивных, так и негативных тенденций. Водолеи ощущают снижение жизненного тонуса, страдают от недостатка энергии. Не стоит заставлять себя браться за дела, лучше задуматься об отдыхе, найти приятный способ восстановления сил. К сожалению, финансовая ситуация сложна, и нет возможности немедленно отправиться в увеселительную поездку или побаловать себя дорогостоящими оздоровительными процедурами. Однако изобретательность и фантазия, свойственные Водолеям, помогут в решении и этой проблемы.
Трудно найти общий язык с близкими людьми: вы порой допускаете слишком резкие высказывания, острую, не всегда конструктивную критику. Старайтесь больше слушать окружающих, принимать во внимание мнение тех, кто вам дорог.
Рыбы
Рыбам стоит успокоиться и набраться терпения. Этот день непрост, но причин впадать в панику нет: просто нужно действовать обдуманно и полагаться на помощь надежных людей. Сегодня вы сможете найти инвесторов, благодаря которым станет возможной реализация вашего смелого проекта, или заручиться поддержкой влиятельных особ. Старайтесь быть в центре внимания, не скрывайте от окружающих своих побед и достижений.
Стабильна финансовая ситуация, можно порадовать родственников подарками, организовать совместный отдых. Тем, кто отправляется на романтическое свидание, звезды советуют избегать экзотики, выбирать хорошо себя зарекомендовавшие места с привычной кухней.