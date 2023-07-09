Гороскоп на 9 июля для всех знаков Зодиака: кого ждет ужасный день?

Мир в семье и гармония в отношениях с любимым человеком будут радовать. Едва ли этот день принесет вам острые ощущения, бурю эмоций – во всем, что не касается работы, он будет скорее обычным, и даже немного скучным. Однако сейчас вам необходима передышка, так что стоит воспользоваться представившейся возможностью и восстановить силы.

Весы

День связан с финансовыми и имущественными трудностями. Любой вопрос, касающийся денег и дорогих вещей, будет вызывать споры и острые дискуссии. Однако шанс избежать конфликтов все же есть; пригодятся ваше чувство такта и незаурядная интуиция. Деловые переговоры лучше проводить во второй половине дня – именно в это время вы будете решительны, настойчивы и уверены в себе.

Стабильность в личных отношениях – это именно то, что вам сейчас нужно. Не стоит ожидать, что любимый человек, друзья и родственники сами догадаются о ваших желаниях; чем более открыто и искренне вы себя ведете, тем меньше будет поводов для недоразумений.

Скорпион

День связан с финансовыми и имущественными трудностями. Любой вопрос, касающийся денег и дорогих вещей, будет вызывать споры и острые дискуссии. Однако шанс избежать конфликтов все же есть; пригодятся ваше чувство такта и незаурядная интуиция. Деловые переговоры лучше проводить во второй половине дня – именно в это время вы будете решительны, настойчивы и уверены в себе.