Жительница Турку связала жертву скотчем и изнасиловала ее монтировкой для шиномонтажа - она призналась, что хотела «причинить ей как можно более жестокую боль».
КРИМИНАЛ ⟩ Женщина связала жертву скотчем и изнасиловала монтировкой для шиномонтажа
Таким образом Ева (имя изменено) пыталась востребовать долг. За это преступница из Турку была приговорена судом к более чем двум годам тюремного заключения, сообщает MTV.
Преступления были совершены в октябре 2019 года в течение одного вечера и ночи. Насилие началось в квартире третьего лица и продолжилось в собственной квартире жертвы, когда жилец первой квартиры захотел лечь спать.
В насилие также был вовлечен мужчина, которого вызвала Ева, и в то время в квартире находились также другие люди. Все они употребили большое количество наркотиков.
Изначально решение суда по этому делу было почти полностью секретным. Подробности появились, когда дело дошло до окружного суда.
Районный суд также засекретил часть решения и, например, не раскрыл личность и пол жертвы. Из решения также не ясно, где именно были совершены преступления.
Ход событий кратко изложен в решении окружного суда.
Однако это серьезное преступление, которое стало резонансным, поэтому его детали стали достоянием общественности.
Согласно решению окружного суда, подсудимая сама призналась, по крайней мере, в части совершенного преступления, заявив, что таким образом хотела, чтобы жертва как можно скорее вернула долг. Ева сказала, что связала жертву клейкой лентой, и в таком состоянии она пробыла в течение нескольких часов.
Преступница также призналась в изнасиловании жертвы, хотя она утверждала, что использовала не монтировку для шиномонтажа, а более мелкий предмет. Суд этому не поверил.
Мужчина, который помогал Еве, отрицал любые правонарушения и утверждал, что жертва не подвергалась насилию. Он сказал, что в течение вечера атмосфера была непринужденной. Он также утверждал, что часть времени спал.
Житель первой квартиры, где началось насилие, также рассказал суду о случившемся.
По словам свидетеля, Ева ударила жертву десятки, если не сотни раз. Она также издевалась над жертвой, пиная ее и туша сигареты об нее.
Свидетель описал насилие и издевательства. По его словам, в насилии также участвовал сообщник.
Из постановления районного суда также следует, что во время насилия жертва пыталась убежать, но ее заставили вернуться в квартиру. Кроме того, в связи с произошедшим из квартиры жертвы было похищено имущество.
Окружной суд Юго-Западной Финляндии приговорил Оону Петру Кристийну Валстен, 1993 года рождения, к 2 годам и 3 месяцам реального лишения свободы по обвинению в лишении свободы, нападении, изнасиловании и краже.
Мужчина 1988 года рождения, соучастник Валстен, был признан виновным в тех же преступлениях, за исключением изнасилования. Он был приговорен к 1 году и 4 месяцам реального лишения свободы.
Окружной суд Турку вынес свое решение вчера, в пятницу, 7 июля.