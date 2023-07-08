КРИМИНАЛ ⟩ Женщина связала жертву скотчем и изнасиловала монтировкой для шиномонтажа

Таким образом Ева (имя изменено) пыталась востребовать долг. За это преступница из Турку была приговорена судом к более чем двум годам тюремного заключения, сообщает MTV.

Преступления были совершены в октябре 2019 года в течение одного вечера и ночи. Насилие началось в квартире третьего лица и продолжилось в собственной квартире жертвы, когда жилец первой квартиры захотел лечь спать.

В насилие также был вовлечен мужчина, которого вызвала Ева, и в то время в квартире находились также другие люди. Все они употребили большое количество наркотиков.

Изначально решение суда по этому делу было почти полностью секретным. Подробности появились, когда дело дошло до окружного суда.

Районный суд также засекретил часть решения и, например, не раскрыл личность и пол жертвы. Из решения также не ясно, где именно были совершены преступления.

Ход событий кратко изложен в решении окружного суда.

Однако это серьезное преступление, которое стало резонансным, поэтому его детали стали достоянием общественности.

Согласно решению окружного суда, подсудимая сама призналась, по крайней мере, в части совершенного преступления, заявив, что таким образом хотела, чтобы жертва как можно скорее вернула долг. Ева сказала, что связала жертву клейкой лентой, и в таком состоянии она пробыла в течение нескольких часов.