Käärijä отправляется в европейское турне – «Ча-ча-ча» будет звучать от Эстонии до Англии

Представлявший Финляндию на «Евровидении» певец Käärijä, или Йере Пёюхёнен, в октябре отправится в тур по Европе. Об этом исполнитель рассказал в своем Instagram.

Европейское турне начнется в Стокгольме в субботу, 14 октября, а закончится в Лондоне в понедельник, 23 октября. За это время музыкант посетит восемь городов. В Таллинне концерт запланирован на 15 октября.