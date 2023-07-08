Käärijä отправляется в европейское турне – «Ча-ча-ча» будет звучать от Эстонии до Англии

Продажа билетов начнется в четверг, 13 июля, в 10:00.
Представлявший Финляндию на «Евровидении» певец Käärijä, или Йере Пёюхёнен, в октябре отправится в тур по Европе. Об этом исполнитель рассказал в своем Instagram.
Европейское турне начнется в Стокгольме в субботу, 14 октября, а закончится в Лондоне в понедельник, 23 октября. За это время музыкант посетит восемь городов. В Таллинне концерт запланирован на 15 октября.
Продажа билетов начнется в четверг, 13 июля, в 10:00.
После «Евровидения» песня «Ча-ча-ча» попала в разнообразные рейтинги, пишет Yle.