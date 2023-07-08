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Знаменитый бодибилдер и блогер умер в возрасте 30 лет

Limon.ee
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Бодибилдер. Снимок иллюстративный.
Бодибилдер. Снимок иллюстративный. Фото: ALL best fitness is HERE/Shutterstock

Знаменитый немецкий бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет, пишет Rus.TVNET

Джо Линднер умер от аневризмы головного мозга через несколько дней после того, как пожаловался на боль в шее.

Аневризма представляет собой аномальное расширение стенки кровеносного сосуда (артерии, вены или капилляра).

У знаменитого немецкого гуру фитнеса, также известного как Joesthetics, было более 8,9 миллиона подписчиков в Instagram. Он делился своими упражнениями, идеями по питанию и режимом тренировок.

В последнем посте Линднер рассказал о занятии фитнесом после годичного перерыва. «Этот пост о том, как можно отлично выглядеть, ничего не используя, просто оставаясь в форме», - сказал спортсмен.

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