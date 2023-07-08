Знаменитый бодибилдер и блогер умер в возрасте 30 лет

Джо Линднер умер от аневризмы головного мозга через несколько дней после того, как пожаловался на боль в шее.

Аневризма представляет собой аномальное расширение стенки кровеносного сосуда (артерии, вены или капилляра).

У знаменитого немецкого гуру фитнеса, также известного как Joesthetics, было более 8,9 миллиона подписчиков в Instagram. Он делился своими упражнениями, идеями по питанию и режимом тренировок.