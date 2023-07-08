Мужчина не мог понять, почему ему постоянно хочется секса: вскоре врачи поставили ему страшный диагноз

Диагноз ему поставили в 2014 году, когда он начал терять обоняние и зрение. «Моя личность изменилась. Обычно я очень холодный и спокойный, у меня много энергии. Но опухоль сделала меня очень усталым, раздражительным и агрессивным». Зрение Тернера также стало ухудшаться, поэтому он записался на проверку, которая показала, что что-то не так. Это привело к сканированию, которое в итоге выявило виновника - опухоль размером с апельсин в мозгу Тернера.

Опухоль была удалена, и теперь он регулярно проходит обследования, чтобы следить за своим здоровьем. «Честно говоря, когда мне поставили диагноз, я не мог в это поверить, - говорит Тернер. - Моя семья и друзья так волновались, что я не мог показать слабость или беспокойство. Я был настроен позитивно и искренне верил, что со мной всё будет хорошо, но внутри мне было страшно». В декабре 2020 года он прошел курс радиотерапии.

A man was diagnosed with a brain tumour after he suddenly became 'really h0rny and aggressive'.



Shaun Turner, from the Isle of Wight in UK, was told he had an orange-sized mass on his brain in 2014 after suffering the bizarre personality change. ...https://t.co/ttSrCNb1uv pic.twitter.com/2y4SdjsMlI — Makesense Promotions (@makesensepromot) July 4, 2023