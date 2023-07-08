ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТРАШНО ⟩ Родители организовали пятилетнему сыну день рождения в стиле «Титаника» (ФОТО)

Пятилетний мальчик хотел устроить день рождения в стиле «Титаника», на котором гостям раздали красные и синие пакеты с подарками - один для выживших, другой для утонувших. Мать мальчика, Анисса, поделилась фотографиями вечеринки на своем аккаунте TikTok. Например, там был арбуз, изнутри которого сыпались фрукты, всё это напоминало тонущий корабль. Анисса также добавила фотографии подарочных пакетов своего сына, которые были окрашены в разные цвета. Синими пакетами были отмечены пассажиры, которые выжили, а красными - те, кто утонул.

На подарочных пакетах были фотографии пассажиров, их имена, дни рождения, последнее место жительства, номер билета и даже причина, по которой пассажир поднялся на борт «Титаника» в тот день. На вечеринке также была пиньята в форме «Титаника», торт с изображением «Титаника», а именинник был одет в костюм капитана Эдварда Джона Смита, который затонул вместе с кораблем. Очевидно, что этот мальчик приложил огромное количество усилий для планирования своеего дня рождения.

Многие поддержали довольно странную тематику празднования дня рождения, а другие рассказали, что у них тоже в детстве было увлечение «Титаником».

Но были и те, кто считал, что это совершенно неуважительно - вспомнить об огромной катастрофе, чтобы устроить радостный праздник.

Однако важно отметить, что часто различные идеи для дня рождения приходят от детей с расстройством аутистического спектра, синдромом дефицита внимания и гиперактивности или другими очень специфическими интересами и увлечениями. Родители в таких случаях должны приложить максимум усилий, чтобы ребенок почувствовал, что его ценят и заботятся о нем, передает Naine со ссылкой на YourTango.