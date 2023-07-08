ГОРЬКО! ⟩ 07.07. в Таллиннском ЗАГСе был невероятный ажиотаж: все хотели жениться!

И вот уже на пути у репортера Эды-Лийс Канн в эту магическую дату первая невеста Элери Алтмяэ. «На сегодняшний день это мое счастливое число! Номера автомобилей - семерки. Просто счастливая символика!» - говорит невеста.

Дальше корреспондент вынуждена выйти практически на Пярнуское шоссе, чтобы пообщаться со следующей молодой парой, находящейся в ретро-автомобиле. Жениться едут Герли и Рауно. Невеста пошутила: «Ничего особенного, просто мужчине легче запомнить дату!» - смеется. И если хотя бы одна дата останется в памяти, то в семье будет на одну ссору меньше.

Не только ретрокары, но и современные дорогостоящие автомобили подъезжают к ЗАГСу.

Жених Майро Шушкевич считает, что нужно просто верить в такие вещи. А его новоиспеченная супруга Кайся Раннаала даже не сомневается в том, что их ждет сказочная жизнь.

Стен Бауэр уже после регистрации пообещал супруге Сильвии Бауэр, что разделит с ней самое главное в жизни - время. Невеста смущенно улыбнулась, на секунду задумалась и ответила мужу: «Люблю тебя от всего сердца!» Корреспондент прокричала им горько!

Пара Андре и Елена, наверное, уже в Турции, потому что они сказали, что их праздник после ЗАГСа продолжится в Таллиннском аэропорту. Для бракосочетания они выбрали именно этот день, потому что у невесты 7-го числа день рождения и у ее ребенка. «У нас будет самая лучшая жизнь!» - сказала невеста.

Марис Вильт надеется, что семерки принесут им удачу. По словам невесты, она проснулась уже в 4 утра, а с 6 начала подготовку к выходу в свет и походу в ЗАГС.