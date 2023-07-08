ВИДЕО ⟩ Что не стоит дарить Лайме? Вайкуле рассказала о неожиданном подарке от Монатика

«Есть в Украине такой певец Монатик. У нас было совместное выступление. У него был красный костюм, а я - в черном. Я решила, что мрачно и надо что-то красное. У меня были красные туфли. И внезапно он мне говорит: "Я купил очки во Франции". И показывает мне красные очки. Я говорю: "Дима, дай мне эти очки для выступления», - рассказала Вайкуле, объяснив, что черный с красным замечательно сочетаются.