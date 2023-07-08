ГАЛЕРЕЯ ⟩ На пярнуском фестивале, где сегодня выступит Little Big, вчера было невероятно жарко!

Сегодня всё повторится вновь, потому что фестиваль проходит 7 и 8 июля в пярнуском парке рядом с пляже, организаторы в этом году отмечают 10-летие мероприятия вместе со всеми разгоряченными гостями. Не только лучшие артисты, но и другие развлечения ждут публику. Во дворе элитной Villa Ammende расположилась третья музыкальная сцена, где звучит музыка в стиле хаус.