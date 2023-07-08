ГАЛЕРЕЯ ⟩ На пярнуском фестивале, где сегодня выступит Little Big, вчера было невероятно жарко!

В Пярну есть один популярный традиционный фестиваль - Beach Grind. Наверное, вы удивитесь, но проходит он уже более 10 лет! Наш фотограф побывал в пятницу в летней столице Эстонии и понаделал множество ярких кадров. Смотрите!
Сегодня всё повторится вновь, потому что фестиваль проходит 7 и 8 июля в пярнуском парке рядом с пляже, организаторы в этом году отмечают 10-летие мероприятия вместе со всеми разгоряченными гостями. Не только лучшие артисты, но и другие развлечения ждут публику. Во дворе элитной Villa Ammende расположилась третья музыкальная сцена, где звучит музыка в стиле хаус.
Уже сегодня на фестивале выступят мегапопулярные артисты: Alan Walker (NOR), Little Big (RUS), Luude (AUS), 5MIINUST, DIMENSION (UK), GOODBOYS (UK), Hybrid Minds (UK), CARTOON, KOVEN (UK), Alcemist (UK), Clicherik & Mäx, SIIMI, Jozels, Bombossa Brothers, Coverk x Byte, Another Bald One, MHKL & JAVÚ, Perspective Shift и Мерике Рунду.
Вчера одним из главных исполнителей, как кажется редакции, можно назвать Томми Кэша.