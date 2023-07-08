Стало известно, почему мужчины готовы платить за секс

Участниками исследования, проведенного научными работниками, стали 466 респондентов мужского пола, возраст которых составил от 31 до 50 лет. Как показали результаты опроса, менее 50 процентов испытуемых пользовались услугами «девушек по вызову» не чаще, чем раз в четыре месяца. Также все опрошенные рассказали, почему их так тянуло к представительницам прекрасного пола, предлагающим секс за деньги.

Как признались респонденты, чаще всего они обращаются к «девушкам легкого поведения», когда испытывают сильное недопонимание со стороны своей постоянной второй половины. Работницы интимной сферы зачастую являются тонкими психологами, а потому мужчинам обсуждать с ними свои самые сокровенные желания в разы проще и приятнее, чем с собственными женами. Именно этот аргумент подталкивает практически половину мужчин выкладывать за секс кровно заработанные деньги: по их словам, удовольствие, полученное от столь яркой интимной связи, действительно того стоит.