С большой ракушкой в зоне бикини: 26-летняя Кунаки показала эпатажную фотосессию

Кунаки позировала сидя на полу на матрасе в платье мини, положив большую ракушку в зоне бикини. На туфли у нее натянуты капроновые колготки телесного цвета.

Также модель снялась в демоническом образе. Она предстала в черном платье с открытыми плечами. Кунаки для двух снимков подняла веко, еще для одного снялась со свечой в руке.

Кунаки родилась 5 апреля 1997 года в Тулузе (Франция). Ее мать родилась на Сицилии, отец - уроженец Марокко. Модель сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.