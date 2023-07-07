С большой ракушкой в зоне бикини: 26-летняя Кунаки показала эпатажную фотосессию

26-летняя итальянская модель Тина Кунаки 6 июля опубликовала в Инстаграм эпатажные снимки, сделанные для журнала Dust, делится Гордон.
Кунаки позировала сидя на полу на матрасе в платье мини, положив большую ракушку в зоне бикини. На туфли у нее натянуты капроновые колготки телесного цвета.
Также модель снялась в демоническом образе. Она предстала в черном платье с открытыми плечами. Кунаки для двух снимков подняла веко, еще для одного снялась со свечой в руке.
Кунаки родилась 5 апреля 1997 года в Тулузе (Франция). Ее мать родилась на Сицилии, отец - уроженец Марокко. Модель сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.
Кунаки в 2018 году вышла замуж за французского актера Венсана Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони. Но в начале апреля 2023 года СМИ сообщили, что пара рассталась. Для Касселя брак с Кунаки - второй. Первой женой актера была итальянская актриса Моника Белуччи. В браке у супругов родилось две дочери.