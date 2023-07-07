Злоупотребляла слабостью актера: дети 87-летнего Алена Делона подали в суд на его сиделку-японку

«Она проявляла себя все более и более агрессивно, пренебрежительно и оскорбительно по отношению к нему и его детям. Я подозреваю злоупотребление слабостью и рассчитываю на расследование, чтобы установить это. Ассистентка систематически отслеживает его телефонные разговоры и личные сообщения. Она отвечает вместо него, притворяясь им, и пытается перехватить его почту. Она авторитарна, угрожающа и даже заходит так далеко, что неприемлемо жестоко обращается с собакой Делона», - заявил Айела.