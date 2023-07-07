Злоупотребляла слабостью актера: дети 87-летнего Алена Делона подали в суд на его сиделку-японку

Дети всемирно известного французского актера и секс-символа 1960-х — 1980-х годов Алена Делона подали в суд на его сиделку, сообщает Ivona.
Энтони, Анушка и Ален-Фабьен обвинили японку Хироми Роллан в злоупотреблении слабостью кинозвезды из-за проблем с его здоровьем и попытках препятствовать его общению с родственниками. Об этом сообщил Агентству Франс Пресc (AFP) адвокат семьи Делона Кристоф Айела.
По словам юриста, 87-летняя звезда фильмов «На ярком солнце», «Рокко и его братья», «Леопард», «Чёрный тюльпан» и «Наша история» находится в ослабленном состоянии после инсульта в 2019 году. Это побудило детей Делона нанять женщину, которая помогала бы ему в его доме в районе Луаре в центральной Франции.
«Она проявляла себя все более и более агрессивно, пренебрежительно и оскорбительно по отношению к нему и его детям. Я подозреваю злоупотребление слабостью и рассчитываю на расследование, чтобы установить это. Ассистентка систематически отслеживает его телефонные разговоры и личные сообщения. Она отвечает вместо него, притворяясь им, и пытается перехватить его почту. Она авторитарна, угрожающа и даже заходит так далеко, что неприемлемо жестоко обращается с собакой Делона», - заявил Айела.
Старший сын актера Энтони Делон подал дополнительную жалобу в полицию за «насилие по отношению к уязвимому лицу», где утверждается, что что предполагаемое поведение женщины продолжалось не менее 18 месяцев.
Сообщается, что документы для суда и полициии подписали не только дочь и сыновья Делона, но и сам актер.